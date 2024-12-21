В Казани провели эвакуацию школ. В целях безопасности, детей на время проводили в подвалы. Как сообщают СМИ, один из взрывов прогремел, когда студенты «Казанского колледжа строительства, архитектуры городского хозяйства» вышли на улицу.
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