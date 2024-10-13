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Украинский канал: Рейды ТЦК будут продолжены, Зеленскому нужно 200 тысяч мобилизованных до конца года

Украинский канал: Рейды ТЦК будут продолжены, Зеленскому нужно 200 тысяч мобилизованных до конца года

Показательные рейды ТЦК будут продолжены, Зеленский поставил задачу до конца года любыми способами мобилизовать 200 тысяч человек для пополнения резервов на фоне катастрофических потерь ВСУ.

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