Мария Миронова вспомнила о знаменитом отце в день его рождения

Актриса Мария Миронова обратилась к отцу в его день рождения. В день рождения прославленного актёра Андрея Миронова, которому могло бы исполниться 84 года, его дочь, актриса Мария Миронова, поделилась трогательной публикацией в социальных сетях.
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