Россияне проведут акцию протеста против закрытия КПП на русско-финской границе

ХЕЛЬСИНКИ, 18 ноября, ФедералПресс. Россияне, которые проживают в Финляндии, в субботу проведут акцию протеста из-за закрытия крупнейших пунктов пропуска на границе с Россией, передает газета Helsingin Sanomat.
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