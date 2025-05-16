В сети появился список якобы "российских требований Украине"Bloomberg, ссылаясь на источники, заявляет, что в него входят: Нейтральная Украина - никаких иностранных войск на украинской земле, подобно австрийской модели нейтралитета;Отсутствие репараций - взаимный отказ от любых претензий по … .
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