🔫В Керчи мужчина более 10 лет незаконно хранил оружие: теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы 34-летний местный житель нашёл оружие в 2015 году и всё это время хранил его незаконно.
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