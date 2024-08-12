Президент Ирана обсудил с ЕС действия Израиля в Газе и восстановление ядерной сделки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем назвал Израиль существенной угрозой региональному и глобальному миру и безопасности из-за действий страны в секторе Газа.
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