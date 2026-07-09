Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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"Погибших солдат ВСУ хоронят в чужие могилы": на Украине больше нет места для кладбищ

"Погибших солдат ВСУ хоронят в чужие могилы": на Украине больше нет места для кладбищ

Некрополи Украины стремительно расширяются, поглощая новые участки под захоронения военнослужащих ВСУ с беспрецедентной скоростью, что невозможно замаскировать никакими официальными отчетами или ограничениями информации.

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