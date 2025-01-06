«Бруталист», «Эмилия Перес» и «Сегун» стали триумфаторами «Золотого глобуса»

В Беверли-Хиллз состоялась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Главными триумфаторами вечера стали «Эмилия Перес» Жака Одиара и «Бруталист» Брэди Корбета, получившие по четыре и три статуэтки соответственно, в том числе за лучшую комедию или мюзикл и лучшую драму.