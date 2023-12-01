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В российских школах сделают обязательным урок труда

В российских школах сделают обязательным урок труда

В Государственную думу внесена поправка об обязательном уроке труда в начальных и средних классах российских школ.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Вернуть уроки труда в школу.....наконец то. Раньше всегда это было. Получить некоторые навыки делания руками никогда никому не мешали. Лично я в школе научилась вышивать, вязать, шить на шв. машинке, что то готовить. В жизни очень пригодилось. Благодарю те времена и учителей. Вопрос только в том, найдут ли нынче таких учителей?
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14 час.

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