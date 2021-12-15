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Тест на внимательность: найдите за 5! секунд шестиконечную звезду

Нас еще интересует вопрос, если у вас есть время и желание комментировать: тесты на внимательность и головоломки со спичками – что для вас интереснее? Дело в том, что мы бы хотели готовить вам тесты на внимательность исходя из вашего предпочтения.

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