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Зелёные удобрения: когда сеять сидераты и как с ними обращаться с пользой для огорода

Зелёные удобрения: когда сеять сидераты и как с ними обращаться с пользой для огорода

Сидераты занимают грядку между основными посадками и не дают почве оставаться голой. Рассказываем, когда их сеять, какие культуры выбирать для разных задач и как поступить с зелёной массой — заделать в грунт или оставить на поверхности в качестве мульчи.

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