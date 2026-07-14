Зелёные удобрения: когда сеять сидераты и как с ними обращаться с пользой для огорода

Сидераты занимают грядку между основными посадками и не дают почве оставаться голой. Рассказываем, когда их сеять, какие культуры выбирать для разных задач и как поступить с зелёной массой — заделать в грунт или оставить на поверхности в качестве мульчи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии