РБК: Отдых на курортах Черного моря подорожал на треть

Отдых на курортах Черноморского побережья с начала 2024 года серьезно подорожал – средняя цена бронирования на 6 дней составила 39,5 тысяч рублей, что на 31 процент дороже, чем за аналогичный период 2023 года.
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