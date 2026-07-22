Участник СВО Эльдар Шарипов подал документы для участия в выборах в Госдуму IX созыва

Участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии «Единая Россия» САО Москвы Эльдар Шарипов подал документы для участия в выборах депутатов Государственной Думы РФ IX созыва.
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