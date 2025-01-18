Диетолог рассказала, почему людям с повышенным давлением лучше избегать соленой пищи«Малосольные огурцы — люди думают, что в них мало соли, но по факту, когда человек добавляет их в рацион, это приводит к задержке жидкости в организме и повышению артериального давления.