Генетик Йео: истинная причина избыточного веса коренится в работе мозга

В соответствии с мнением генетика и исследователя ожирения из Кембриджского университета Джайлса Йео, истинная причина избыточного веса коренится в работе мозга и его неспособности корректно распознавать чувства голода и сытости.
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