Провал изоляции

В далеком 2000 году Ноам Хомский в книге «Государства-изгои. Право сильного в мировой политике» утверждал, что, вопреки распространённому мнению, настоящие аутсайдеры в современном мире — это не развивающиеся страны с диктаторскими режимами, а США и их союзники.