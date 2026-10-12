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Провал изоляции

Провал изоляции

В далеком 2000 году Ноам Хомский в книге «Государства-изгои. Право сильного в мировой политике» утверждал, что, вопреки распространённому мнению, настоящие аутсайдеры в современном мире — это не развивающиеся страны с диктаторскими режимами, а США и их союзники.

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