Инфляция в России понизилась, а в США повысилась. Обзор финансового рынка от 13 ноября

Годовая инфляция, по данным Росстата, в октябре замедлилась до 8,54% с 8,63% на конец сентября. Потребительские цены в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года Валюта Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии 13 ноября.