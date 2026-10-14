Россияне старше 55 лет всё чаще остаются на рынке труда, но работодатели по-прежнему отказывают им из-за стереотипов, рассказала эксперт Светлана Гринькова.
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Довожу до сведения великого эксперта.Пенсия в России по решению нашего правительства с 65 лет для мужчин и с 60 лет для женщин. В 55 лет по мнению нашего правительства это люди в самом рассвете сил.Почему они не востребованы на рынке труда? Загадка.