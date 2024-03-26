Подача заявок на новую премию digital-кейсов «Проксима» началась

Особенностью новой премии «Проксима» является подход к формированию жюри. Оценивать проекты будут маркетологи и диджитал-специалисты высшего звена, отвечающие за эффективность инвестиций в продвижение на стороне компаний-рекламодателей.
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