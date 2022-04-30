Global Times: прекращение поставок газа стало "самым жестким" ответом России на санкции

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что Российская Федерация прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что стало "самым жестким ответом" РФ на западные санкции.
Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что Российская Федерация прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что стало "самым жестким ответом" РФ на западные санкции.
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