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Global Times: прекращение поставок газа стало "самым жестким" ответом России на санкции

Global Times: прекращение поставок газа стало "самым жестким" ответом России на санкции

Декан Китайского исследовательского института энергетической политики Линь Боцян заявил, что Российская Федерация прекратила поставки газа Польше и Болгарии из-за их отказа платить в рублях, что стало "самым жестким ответом" РФ на западные санкции.

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