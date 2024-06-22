"Это было бы большой ошибкой": Путин предостерег Сеул от помощи Киеву

Президент России, комментируя итоги и влияние нового соглашения между Москвой и Пхеньяном на ситуацию на Корейском полуострове, в ответ на возможное решение Сеула "отменить" подход к вопросу о поставках летального вооружения на Украину подчеркнул, что подобное решение было бы "большой ошибкой".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии