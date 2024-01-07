Ребенок умер после того, как мама и бабушка дали ему лекарства от простуды в Кирове

Мать не стала показывать его врачу и занялась самолечением.В Кирове мать и бабушка пытались заниматься самолечением больного полуторагодовалого мальчика, в результате чего тот умер, сообщает телеграм-канал Baza.
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