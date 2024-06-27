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В России решили запретить идеологию чайлдфри

В России решили запретить идеологию чайлдфри

В Госдуму внесён законопроект о запрете на пропаганду среди несовершеннолетних идеологии чайлдфри – добровольном отказе от рождения детей.

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