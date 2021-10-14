smi.media

142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Назарова
    ПИНКА ПОД ЖОПУ упоротому.....Сотрудник Укрпочт...
  • галина
    Мы идиоты или как? Зачем это делать.Россия превысит к...
  • галина
    А почему нас не прививают Ковиваком, а только Спутником? Что=то здесь не так. И что это за вакцина, которой надо прив...Песков назвал отк...

Звезды мужского эскорта раскрыли правду об индустрии в России

Работники сферы эскорт-услуг раскрыли правду об индустрии в России. Так, например, Майкл и MAX XXL сошлись во мнении, что российский рынок эскорта недостаточно развит, поскольку в стране мало мужчин, которые готовы заниматься данной деятельностью.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх