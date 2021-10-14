Звезды мужского эскорта раскрыли правду об индустрии в России

Работники сферы эскорт-услуг раскрыли правду об индустрии в России. Так, например, Майкл и MAX XXL сошлись во мнении, что российский рынок эскорта недостаточно развит, поскольку в стране мало мужчин, которые готовы заниматься данной деятельностью.