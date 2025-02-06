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Царьград

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Mash: производитель двигателей для истребителей F-16 выплатит миллион бойцу армии России

Mash: производитель двигателей для истребителей F-16 выплатит миллион бойцу армии России

С 2024 года F-16 поставляют киевскому режиму в рамках военной помощи.Американская оборонная компания Pratt & Whitney, производящая двигатели для истребителей F-16 заплатит один миллион рублей военнослужащему Армии России, который получил ранение в Курской области.

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