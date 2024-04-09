В прорыве речной дамбы в Орске обвинили грызунов

АНГЕЛ АНГЕЛ

А грызунами были политики, чиновники, строители, проверяющие и контролирующие органы и т.д. Так старательно пилили между собой бюджетные народные средства, что решили срок службы дамбы не должен превышать 10 лет и молились, что бы не было много снега, а там на реконструкции, укреплении и т.д. еще заработаем денег в свой карман, погрызем дружно новые народные бюджетные средства. А тут вот непруха навалило снега, а те кто должны вести наблюдения, обслуживание водохранилища, так усердно выполняли свои обязанности и наверняка с пришлыми "специалистами", что зачем постепенно было осуществлять сброс воды, куда интереснее сразу в 18 раз увеличить из за превышения уровня. Так что надо не стрелочников искать в этой диверсии, по другому это ни как не назовешь, а чиновников, строителей, проверяющих и т.д. и весь ущерб возместить за их счет, а также и восстановление дамбы с соблюдением технологии, всех строительных норм и требований. У каждого преступления и разгильдяйства есть фамилия имя отчество...