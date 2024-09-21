Войска РФ нанесли поражение сухогрузу с западными ракетами для Киева

Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники Вооруженных сил России нанесли поражение сухогрузу украинской армии с ракетами и боеприпасами, которые были переданы Киеву союзниками с Запада, и уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения.