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Войска РФ нанесли поражение сухогрузу с западными ракетами для Киева

Войска РФ нанесли поражение сухогрузу с западными ракетами для Киева

Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники Вооруженных сил России нанесли поражение сухогрузу украинской армии с ракетами и боеприпасами, которые были переданы Киеву союзниками с Запада, и уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

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