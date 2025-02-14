Мэрия Барнаула согласовала митинг пострадавших клиентов "Малоэтажной Сибири"

Митинг пройдёт на площади Свободы 1 марта 2025 года Барнаульская мэрия разрешила провести митинг пострадавшим клиентам строительной компании "Малоэтажная Сибирь" у памятника "Прощание" на площади Свободы в Барнауле.
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