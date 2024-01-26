В Россию доставлен обвиняемый, находившийся в розыске по каналам Интерпола

Сегодня в результате успешно проведенного комплекса оперативных мероприятий сотрудниками НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Игорь Лекомцев, находившийся в международном розыске за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.