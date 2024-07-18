Nikon Coolpix A, очень классный и очень пыльный

﻿﻿Волна перемывания костей Мастера Пики Буша прошла, все желающие могут продолжать выкладывать работы с картинками) Я стараюсь не брать с собой в ремонт пудреницы и мыльницы, но есть модели, на которые стоит обратить внимание, и это имело место.