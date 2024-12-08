Песков призвал Зеленского отменить запрет на переговоры с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отменить запрет на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы выйти "на мирную траекторию".
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