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Песков призвал Зеленского отменить запрет на переговоры с Путиным

Песков призвал Зеленского отменить запрет на переговоры с Путиным

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно отменить запрет на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы выйти "на мирную траекторию".

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