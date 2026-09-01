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РИА Новый день

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Подростки стали больше читать летом

Подростки стали больше читать летом

Свердловские подростки стали больше читать летом. Число пользователей младшей 17 лет увеличилось на 7% с июня, следует из совместного исследования «Мегафона» и «Литрес».

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