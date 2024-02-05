ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Подруга устроила моему жениху проверку, хотя я не просила ее об этом

Подруга устроила моему жениху проверку, хотя я не просила ее об этом

Недавно я получила от любимого мужчины предложение руки и сердца. Не было в этом мире никого счастливее меня! Радостной новостью я тут же поделилась со всеми: родители, подруги и коллеги дружно поздравляли меня.

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Комментарии
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radiofree RF
Имея такую подругу и врагов не надо.😅
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15 час.
Наталия
Каждый раз думаю, какая я молодец, что у меня нет подруг
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15 час.
Элина Морозова
Подруги-это редкость, а приятельницы есть всегда.
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15 час.

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