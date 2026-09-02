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Царьград

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Мурашко сообщил о снижении успешности лечения рака на поздних стадиях

Мурашко сообщил о снижении успешности лечения рака на поздних стадиях

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что успешность лечения рака легкого на первой стадии превышает 90%, но на поздних стадиях уменьшается в девять раз.

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