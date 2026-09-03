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Происшествия

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Офицеры СК России и обучающиеся ведомственных образовательных организаций приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Офицеры СК России и обучающиеся ведомственных образовательных организаций приняли участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата символизирует единение государства и общества в противодействии террористической угрозе и приурочена к трагическим событиям, произошедшим 1–3 сентября 2004 года в городе Беслане, где в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли сотни мирных граждан, в основном женщины и дети.

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