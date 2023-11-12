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Журналист Оланд: Овечкин, судя по всему, прошел процедуру баночной терапии

Журналист Оланд: Овечкин, судя по всему, прошел процедуру баночной терапии

Североамериканский журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) написал о следах, которые появились на шее у российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс".

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