Журналист Оланд: Овечкин, судя по всему, прошел процедуру баночной терапии

Североамериканский журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) написал о следах, которые появились на шее у российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс".