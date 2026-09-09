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Татар-информ

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Эксперт Куприенко предупредил о правилах безопасности при запахе газа в доме

Эксперт Куприенко предупредил о правилах безопасности при запахе газа в доме

Перед началом отопительного сезона необходимо проверить надежность всей газовой системы – любые неполадки могут привести к опасным нарушениям и тяжелым последствиям, предупредил заместитель главного инженера филиала «Северо-Западмособлгаз» Константин Куприенко в беседе с «Радио 1».

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