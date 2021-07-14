Парламентские выборы: Пиво в подарок и советские песни

Досрочные парламентские выборы продемонстрировали те же проблемы, что и предыдущие избирательные кампании – незаконное финансирование некоторых конкурентов, попытки покупки голосов, фейковые новости, организованная транспортировка избирателей.
Досрочные парламентские выборы продемонстрировали те же проблемы, что и предыдущие избирательные кампании – незаконное финансирование некоторых конкурентов, попытки покупки голосов, фейковые новости, организованная транспортировка избирателей.
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