В Якутии сотрудниками полиции установлен подозреваемый в хищении более 5 млн рублей, принадлежащих коммерческой организации

В Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Саха (Якутия) обратился руководитель одного из коммерческих предприятий с заявлением о хищении денежных средств со счета организации.

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