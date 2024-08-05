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Белал – Колби: «Ты никогда не прикоснешься к золоту. Ты никогда не будешь тем, кем являюсь я. Просто продолжай болтать, шутник»

«Колби Ковингтон – это шутник. У него 0-3 в титульных боях? Мне нужен был лишь один шанс. Ты никогда не прикоснешься к золоту.

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