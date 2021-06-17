В Республике Коми продолжается кампания безопасности «Внимание, дети!»

В летний период в Воркуте остается много детей, и они должны быть подготовлены к безопасному участию в дорожном движении.
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