Происшествия

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В Республике Коми продолжается кампания безопасности «Внимание, дети!»

В летний период в Воркуте остается много детей, и они должны быть подготовлены к безопасному участию в дорожном движении.

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