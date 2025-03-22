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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэд Боткин: «Единственный действующий игрок, который может побить рекорд Карри – это Энтони Эдвардс»

«Эдвардс является единственным активным игроком, у которого есть шанс приблизиться к этому рекорду. Он завершит свой пятый сезон с примерно 1100 трехочковых, что на 200 больше, чем Карри реализовал за первые пять сезонов.

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