Песков пообещал позже сообщить дату визита Уиткоффа и Кушнера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно уведомит общественность о дате прибытия спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в Москву.
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