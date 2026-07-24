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Ловушка незаменимости: почему самые надежные сотрудники выгорают первыми

Ловушка незаменимости: почему самые надежные сотрудники выгорают первыми

Я часто вспоминаю один случай, который перевернул мое представление о корпоративной надежности. Ко мне обратился владелец довольно крупного бизнеса и с искренней тревогой в голосе произнес фразу, ставшую для меня диагнозом: «Если честно, без нее компания просто развалится».

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