Ловушка незаменимости: почему самые надежные сотрудники выгорают первыми

Я часто вспоминаю один случай, который перевернул мое представление о корпоративной надежности. Ко мне обратился владелец довольно крупного бизнеса и с искренней тревогой в голосе произнес фразу, ставшую для меня диагнозом: «Если честно, без нее компания просто развалится».
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