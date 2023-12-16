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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуде запретили играть за университет Мэна в студенческой лиге. Хоккеист уехал в США при контракте с ЦСКА

19-летний хоккеист отправился в США при действующем контракте с ЦСКА. Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) отклонила апелляцию хоккеиста, хотевшего получить разрешение на игру в составе университета Мэна.

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