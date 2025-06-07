Ошибки, которые всех раздражают

Если не хочешь выглядеть невеждой, обязательно прочти этот пост. Сегодня отмечается День русского языка – праздник, который учреждён ООН в 2010 году и приурочен ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
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