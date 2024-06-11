Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Обсуждая новую российскую «Ладу» завистливые финны дошли до обвинений в плагиате

Обсуждая новую российскую «Ладу» завистливые финны дошли до обвинений в плагиате

В Финляндии обвинили российский АвтоВАЗ в плагиате, пишет финское издание Ilta-Sanomat. Ссылаясь на издающийся в Хельсинки один из ведущих автомобильных журналов северной Европы Tekniikan Maailma издание утверждает, будто выставленная в конце мая этого года АвтоВАЗом на онлайн-продажи модель Lada Iskra якобы изготовлена по чертежам, которые заимствовали у французской Renault.

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