Обсуждая новую российскую «Ладу» завистливые финны дошли до обвинений в плагиате

В Финляндии обвинили российский АвтоВАЗ в плагиате, пишет финское издание Ilta-Sanomat. Ссылаясь на издающийся в Хельсинки один из ведущих автомобильных журналов северной Европы Tekniikan Maailma издание утверждает, будто выставленная в конце мая этого года АвтоВАЗом на онлайн-продажи модель Lada Iskra якобы изготовлена по чертежам, которые заимствовали у французской Renault.
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