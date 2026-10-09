Ножи-экзоты: непальский кукри Непальский кукри 2012 г. Фотография автора«Кукри́, в ином написании Кхукри и Кукури — национальный нож, используемый непальскими гуркхами».
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