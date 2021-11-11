ЭксклюзивПолитикаОткуда произошло слово "ОТЕЦ"?Гримуар Откуда произошло слово "ОТЕЦ"? В Википедии пишут, что слово "Отец "произошло из детской речи.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновГрани Агни Йоги 1962 г. 356. (М. А. Й.). Не Мы, ушедшие, но вы, живущие в мире плотном, должны устремлять к нам свою мысль. Этот Закон нарушить нельзя, пока внутреннее зрение ваше еще не открылось. Когда оно откроется и Невидимый Мир станет зримым, исчезнет иллюзия отделенности нашей и явною станет близости нашей реальность. Пока же пусть сердце держит Огненную Нить Связи, пока мозг затемняет действительность. То, что было, то есть, и то будет, и кажущаяся Наша отдельность от вас иллюзия только. Быть сердцем со Мною, значит, крепко держать Меня в мыслях, насыщенных сердца огнями.Комментировать